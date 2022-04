Sicurezza a Nettuno, la Polizia Locale dà voce ai cittadini con i punti mobili d’ascolto

Nettuno – Tutto pronto a Padiglione per il secondo appuntamento in calendario con i Punti mobili di ascolto organizzati dall’amministrazione comunale di Nettuno nei vari quartieri della città.

Dopo il passaggio a Sandalo dello scorso 9 marzo, il viaggio itinerante della Polizia locale nettunese prosegue facendo tappa nel piazzale antistante il Bar del Ponte, poco prima del cavalcavia della stazione ferroviaria.

“L’obiettivo – spiega l’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Luca Zomparelli – è sempre lo stesso: aumentare la sicurezza percepita e quella realizzata, dando voce ai residenti dei quartieri di Nettuno, in special modo quelli periferici, per far sentire loro la vicinanza dell’amministrazione comunale”. L’appuntamento, per tutti gli interessati, sarà dalle 9.30 alle 12.30 di mercoledì 13 aprile.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Nettuno, clicca su questo link