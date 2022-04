Biden invia a Zelensky altre armi per 800 milioni: “Artiglieria contro i russi in Donbass”

Washington – L’Amministrazione Biden autorizza l’invio in Ucraina di altri 800 milioni di dollari di armi, munizioni, e altro tipo di assistenza nel settore della sicurezza. Lo ha reso noto oggi il presidente americano a Volodymir Zelensky, nel corso di una telefonata di un’ora con il presidente ucraino.

“Mentre la Russia si prepara a intensificare il suo attacco nella regione del Donbass, gli Stati Uniti continueranno a fornire all’Ucraina le capacità per difendersi” ha assicurato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel colloquio telefonico, spiegando che il nuovo pacchetto di assistenza militare concordato “conterrà molti dei sistemi di armi altamente efficaci che abbiamo già fornito e nuove capacità adattate al più ampio assalto che ci aspettiamo che la Russia lanci nell’Ucraina orientale”.

“Queste nuove capacità – ha elencato – includono sistemi di artiglieria, proiettili di artiglieria e veicoli corazzati per il personale. Ho anche approvato il trasferimento di altri elicotteri. Inoltre, continuiamo a facilitare il trasferimento di capacità significative dai nostri alleati e partner in tutto il mondo”.

“Il flusso costante di armi che gli Stati Uniti e i loro alleati e partner hanno fornito all’Ucraina è stato critico per sostenere la sua lotta contro l’invasione da parte della Russia”, ha detto Biden, dopo aver parlato al telefono con Zelensky. “Ha contribuito a garantire che Putin fallisse in quello che era l’obiettivo iniziale della guerra, vale a dire conquistare e controllare l’Ucraina”, ha aggiunto. “Ora non possiamo fermarci. Come ho garantito al presidente Zelensky, gli americani rimarranno al fianco degli ucraini coraggiosi nella loro lotta per la libertà”, ha quindi concluso. (fonte Adnkronos)