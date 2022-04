Celebrazione della Passione del Signore con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Città del Vaticano – Come da tradizione, nel Venerdì Santo, la Chiesa non celebra la Santa Messa. Al rito della Via Crucis si accompagna la cosiddetta Azione Liturgica della Passione e Morte del Signore. Un rito antico e suggestivo, al quale partecipa anche il Pontefice. La celebrazione, che si svolgerà nella basilica di San Pietro alle ore 17, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 16:55. Garantita anche la diretta televisiva: su Tv2000 a partire dalle ore 16:00.

