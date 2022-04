Addio a Freddy Rincon: l’ex calciatore del Napoli è morto a 55 anni

È morto Freddy Rincon. L’ex calciatore del Napoli, 55 anni, è deceduto in seguito all’incidente stradale dello scorso 11 aprile a Cali, quando l’auto su cui viaggiava si è scontrata con un pullman.

Il decesso è stato confermato dalla Clinica Imbanaco dove era stato ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico: le sue condizioni erano subito apparse disperate. “Nonostante tutti gli sforzi del nostro staff medico, Freddy Eusebio Rincon Valencia è deceduto”, ha annunciato il dottor Laureano Quintero.

Nella sua lunga carriera Rincon, di origine colombiana, ha giocato nell’Atlético Buenaventura, nell’Independiente Santa Fe, nell’América de Cali, nel Palmeiras, nel Napoli, nel Real Madrid, e poi tra Corinthians, Santos e Cruzeiro. Al Napoli, nel 1994/95 ha giocato 28 partite e segnato 7 gol. Con la Nazionale colombiana Rincon ha disputato tre Mondiali consecutivi giocando un totale di 84 partite. (Adnkronos)

