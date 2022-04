Anzio, studentessa pestata a sangue: denunciata dagli stessi aggressori

Anzio – Le tre minorenni che avrebbero aggredito la tredicenne della scuola media “Falcone” di Anzio (leggi qui) hanno sporto denuncia ai Carabinieri contro la compagna di classe, pestata a sangue tra i corridoi della scuola.

La brutale aggressione, avvenuta mercoledì 13 aprile, ha procurato la frattura del setto nasale e alcune ecchimosi alla 13enne di origini argentine, trasferita subito al pronto soccorso dell’ospedale di Anzio. La ragazzina sarebbe stata circondata e presa a calci e pugni da tre coetanee e uno studente. L’episodio, a quanto si apprende, sarebbe solo l’ultimo di una serie di vessazioni subite dalla ragazza.

I Carabinieri di Anzio hanno dato subito il via alle indagini per fare luce sulla grave situazione. Oggi però una svolta: accompagnate dai genitori, le tre minorenni che avrebbero picchiato la ragazzina hanno presentato una querela nei confronti della stessa allegando dei referti medici per ferite riportare a loro volta.

Continuano le indagini dei Carabinieri, che nei prossimi giorni ascolteranno il personale della scuola media Falcone e il dirigente scolastico.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Anzio, clicca su questo link