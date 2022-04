Ardea, ladri in azione in una villetta: scavalcano il muretto ma il colpo fallisce

Ardea – Un altro colpo nella notte ad Ardea, ma stavolta è andato fallito. La scorsa notte dei ladri si sono intrufolati nel giardino di una villetta di via Rieti a Nuova Florida.

I padroni di casa stavano dormendo quando all’improvviso intorno a mezzanotte hanno sentito dei rumori provenire dall’esterno della villa. Rumori che sono stati inizialmente ignorati, ma quando il cane ha iniziato ad abbaiare non poteva più essere solo un caso. Subito dopo esser usciti dal portone hanno capito di aver subito un tentativo di furto: i malviventi si stavano dando alla fuga scavalcando velocemente il muretto di casa. I ladri hanno messo sottosopra il ripostiglio esterno dove erano presenti utensili da giardino e altri oggetti. Una situazione inverosimile, dato che è avvenuta a pochi passi dalla tenenza dei Carabinieri. Ma tutto è finito bene stavolta.

Non è andata altrettanto bene a quei cittadini che in questi mesi hanno continuato a segnalare sui social i furti subiti: dalle automobili parcheggiate sotto casa all’intrusione di estranei dentro le proprie abitazioni nella notte. Furti, rapine e atti di vandalismo non si fermano ad Ardea, mentre i cittadini chiedono da anni maggiore sicurezza, più forze dell’ordine e un presidio territoriale della Polizia di Stato. Nell’attesa aumenta la preoccupazione generale in città, sempre più nel mirino di ladri e vandali.

