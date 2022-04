Atp Montecarlo, doppia qualifica azzurra: Sinner e Musetti agli ottavi

Montecarlo – Jannik Sinner e Lorenzo Musetti agli ottavi di finale dell’Atp Masters di Montecarlo 2022. Sinner, numero 9 del seeding del torneo del Principato, ha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori in due set con il risultato di 7-5, 6-3.

Ottima prestazione di Lorenzo Musetti che ha superato il canadese Félix Auger-Aliassime, numero 6 del seeding. L’azzurro si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-2). Ora Musetti affronterà l’argentino Diego Schwartzman. (Adnkronos)

(foto@Federtennis-Facebook)

