Centro rifiuti a Isola Sacra, l’opposizione abbandona il Consiglio: “Solita doppia faccia della maggioranza”

Fiumicino – Hanno abbandonato l’Aula in aperta polemica con la maggioranza che ha votato contro un emendamento dell’opposizione, presentato nello specifico dal consigliere Costa, che chiedeva al Consiglio comunale di ratificare quanto detto pubblicamente dal sindaco Montino sulla ricerca di un nuovo sito per la trasferenza (leggi qui), abbandonando l’ipotesi di via Monte Solarolo.

“Con tutto il rispetto per il Sindaco – ha detto il leader dell’opposizione Mario Baccini – non bastano le dichiarazioni pubbliche a tranquillizzare i cittadini. Servono azioni politiche concrete, atti votato dall’organo supremo che è il consiglio comunale. Se è vero che l’intenzione del primo cittadino è quella di trovare siti alternativi, espressa in un incontro con alcuni cittadini e ribadita pubblicamente tramite stampa, l’azione conseguente sarebbe dovuta essere l‘annuncio in Consiglio. Che non c’è stato, ed anzi c’è stato il muro eretto contro ciò che l’opposizione consiliare chiedeva, cioè coerenza tra le cose dette e quelle fatte.

“Così non è stato – prosegue Baccini – e abbiamo assistito all’ennesima presa in giro, l’ennesimo voltafaccia e l’ennesimo svilimento dell’assise consiliare. Intollerabile. Per questo come minoranza abbiamo ritenuto di dover abbandonare l’aula, per dare un segnale forte”. In aula è rimasto il solo consigliere Severini, a presidio dell’opposizione, per contribuire alla discussione sul caro bollette.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link