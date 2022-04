Contro il caro bollette a Fiumicino nasce la Comunità energetica: via libera del Consiglio comunale

Fiumicino – “La mozione sul caro bollette che avevamo presentato e che oggi è stata discussa e approvata in Aula è diventata mozione condivisa con parte dell’opposizione e approvata all’unanimità da tutta l’aula e di questo ringraziamo i colleghi di tutti i partiti”. Lo fanno sapere i consiglieri comunali del Partito Democratico Paola Magionesi e Fabio Zorzi, primi firmatari della mozione insieme alla consigliera Paola Meloni.

“Gli aumenti esponenziali dei costi dell’energia per le utenze domestiche e commerciali preoccupano cittadini e imprese – spiegano i consiglieri -. Questi rincari, che sono sotto gli occhi di tutti, gravano pesantemente sulle famiglie e sulle aziende del territorio, in particolare quelle già fortemente provate dalle conseguenze della pandemia. Il rischio è che collassi il tessuto socioeconomico della città e di tutto il Paese, già compromesso da disoccupazione e aumento dei prezzi al dettaglio”.

“Per questo, in linea con quanto stanno promuovendo in queste settimane anche Anci nazionale e Anci Lazio per sensibilizzare il Governo sul tema del caro bollette e sull’impatto che questo aumento di costi avrà sugli Enti locali, a loro volta costretti o ad aumentare le tasse o a ridurre la qualità dei servizi, abbiamo voluto presentare questa mozione con cui impegniamo il Sindaco e la Giunta a favorire la nascita a Fiumicino della Comunità energetica”.

“Si tratta di un’associazione tra cittadini, attività commerciali, autorità locali o imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili – spiegano -. Abbiamo chiesto, inoltre, in attesa che avvenga questa transizione ecologica, di mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché l’attuale situazione di crisi energetica non gravi ulteriormente sulle famiglie e sulle aziende del nostro territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link