Cryptosmart, la facilità di acquistare crypto

Nei crypto exchange si sta facendo largo anche un’azienda 100% italiana, Cryptosmart, che permette sia ai professionisti che agli investitori retail di comprare, vendere trasferire crypto ed altri asset digitali.

Caratteristica fondamentale di Cryptosmart, oltre alla semplicità nell’utilizzo della piattaforma e nel compiere tutte le operazioni di apertura del proprio Wallet (portafoglio digitale) dove poter detenere le crypto, fare transazioni di acquisto, vendita e trasferimento, è che Cryptosmart si pone come facilitatore per chi intende detenere criptovalute e utilizzare questi asset digitali anche nell’economia reale.

In aggiunta è prevista assistenza via chat, email o telefono da parte di operatori esperti di crypto basati in Italia. A livello di costi, l’apertura del conto e la gestione del wallet sono gratuite. Sulle transazioni sono invece previste commissioni contenute, che arrivano a un massimo dello 0,20% Altro elemento caratterizzante è l’indipendenza in quanto non ci sono intermediari e non è prevista alcuna ‘spinta’ per vendere prodotti o fare pubblicità.

Cosa si può fare in concreto:

Cryptosmart e’ Exchange. È possibile accedere al sito www.it e registrarsi, avendo la possibilità di aprire wallet (portafoglio digitale) in pochi minuti. Pochi e semplici passaggi per acquistare e vendere criptovalute e asset digitali, attraverso bonifico bancario, ricordando che a differenza di ciò che avviene con la maggior parte degli exchange presenti sul mercato, che hanno il conto corrente di deposito presso paradisi fiscali, con Cryptosmart è tutto localizzato sul territorio nazionale.

il servizio di staking che consentirà agli utenti di riceve una ricompensa e quindi incrementare le proprie crypto detenute in portafoglio. Cryptosmart gestisce tutte quelle operazioni tecniche necessarie affichè l’utente possa mettere a disposizione le proprie criptovalute per partecipare al meccanismo di ‘proof of stake’ utilizzato dalla rete blockchain per la convalida delle transazioni e la registrazione di un “nuovo blocco”.

con il servizio CSMarket si possono acquistare Gift Card di alcuni dei migliori marchi della grande distribuzione italiana, dall’elettronica all’abbigliamento, senza alcuna intermediazione, pagando in Bitcoin.