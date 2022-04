Dalla Pisana 700mila euro per la valorizzazione delle spiagge da Ostia a Cerveteri

Roma – “Quasi 700mila euro per la valorizzazione e la promozione economica delle spiagge di Ostia, Fiumicino, Cerveteri e Ladispoli“. Lo annuncia, in una nota, la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che spiega: “Anche quest’anno abbiamo deciso, in vista della stagione balneare, di destinare 2.5 milioni e mezzo ai comuni del litorale laziale per migliorare la fruizione degli arenili liberi. Di questi quasi 700mila euro andranno a tutelare uno dei tratti di costa più rinomati della nostra Regione”.

“Il perdurare della situazione epidemiologica dovuta al Covid-19 determina una diffusa necessità di adottare misure per sostenere il tessuto economico e in particolare i comuni del litorale laziale che traggono parte del loro equilibrio economico finanziario e sociale dall’asset turistico balneare: penso a ristoranti, attività di ricezione turistica, bar, negozi”, prosegue Califano.

“I fondi, ripartiti in base al numero dei residenti e dei metri lineari di arenile libero, serviranno a migliorare l’accesso alle spiagge libere, alla loro pulizia, all’igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. Per la guardiania e vigilanza lungo gli arenili e l’implementazione delle attività volte alla sicurezza della balneazione, dei pontili e delle aree di stazionamento. Un intervento concreto per tutelare la nostra economia e le famiglie che fruiscono della nostra costa. In particolare i fondi saranno così ripartiti. Cerveteri: 68mila euro. Ladispoli: 95mila euro. Fiumicino: 180mila euro. X Municipio: 322mila euro“, conclude.

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte