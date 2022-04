Fiumicino – Un’occasione di incontro ed orientamento: gli studenti dell’IIS Paolo Baffi di Fiumicino hanno incontrato il giovane rapper Mirko Scalise, in arte Miska, nell’ambito del percorso PCTO “Il Marketing di servizi: l’evento come prodotto non come strategia di Marketing”.

“L’incontro di formazione – spiega la preside Monica Bernard – è stato tenuto dal ‘Manager Event’ Francesco Graziosi e dalle società e dagli artisti con cui collabora. In particolare, sono state approfondite le strategie di comunicazione e marketing che ruotano introno alla costruzione di un evento.

I nostri studenti, hanno potuto ascoltare il percorso e l’esperienza di uno degli artisti che collaborano con Francesco Graziosi: un giovane che ha visto nella musica la strada per realizzare se stesso, rinascere e fare successo”.

“All’evento – conclude la Preside – hanno partecipato gli studenti della 3D RIM e della 4D RIM della sede di via Giorgio Gorgis, insieme ad alcune classi della sede centrale”.

