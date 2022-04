Gaeta, inaugurata la “Cittadella del Tennis”: una struttura ecosostenibile

Gaeta – Inaugurata la “Cittadella del Tennis”. La cerimonia si è svolta martedì 12 aprile, in un clima festoso. La nuova ed accogliente struttura sportiva sorge in una zona residenziale della città, facilmente raggiungibile da via del Colle e via dei Larici.

“Oggi è una giornata importante per Gaeta” ha dichiarato il Sindaco Cosmo Mitrano visibilmente aggiungendo: “In questi anni non ci siamo mai fermati superando ostacoli, problemi ed attese. Tutto ciò è un lontano ricordo ed oggi possiamo vedere realizzare un sogno”.

Un percorso iniziato con l’approvazione definitiva in giunta nel gennaio 2014. Un impianto moderno, funzionale e all’avan­guardia: tre campi, di cui uno al coperto, tutti regolarmente omologati. Con un successivo step, si prevede inoltre l’acquisizione, attraverso una permuta, di alcuni terreni circostanti, così da ampliare l’impianto sportivo con alti due campi e con una zona a servizio.

“Immersa nel verde in un luogo tranquillo – prosegue il primo cittadino – la Cittadella del Tennis gode di un panorama splendido, uno scenario unico sulla spiaggia di Serapo, il promontorio di Monte Orlando ed il Golfo di Gaeta. Si concretizza un altro impegno assunto con i cittadini puntando sulla funzionalità sportiva e contestualmente alla riqualificazione e valorizzazione di una zona residenziale della nostra città a pochi passi dalla parrocchia di Santo Stefano, dalla Scuola Sebastiano Conca e dai quartieri di via del colle, via Eucalipti e Cuostile. L’utenza sportiva può usufruire finalmente di un impianto decisamente al passo coi tempi, in cui è possibile svolgere l’attività del tennis ed allenarsi in condizioni ottimali”.

“Ancora un risultato importantissimo per la città di Gaeta e per tutto il comprensorio – aggiunge Luigi Ridolfi delegato allo Sport – ancora un obiettivo centrato dall’Amministrazione Mitrano con un’altra opera messa in cantiere e che oggi vede finalmente la luce. La nostra Amministrazione in questi dieci anni ha investito oltre 10 milioni di Euro per l’impiantistica sportiva di Gaeta. La Cittadella del Tennis è un impianto sportivo all’avanguardia che consente di giocare ed allenarsi con continuità. In questi anni abbiamo lavorato sodo per restituire allo sport cittadino la dignità che merita e i risultati sono incontrovertibili. L’orgoglio più grande – conclude Ridolfi – resta quello di vedere i nostri ragazzi allenarsi, giocare e divertirsi in strutture belle e funzionali come la Cittadella del Tennis”.

La “Cittadella del tennis” è dotata di una tribuna, con accesso autonomo a servizio del campo centrale. La location è un valore aggiunto una delle zone più panoramiche della città. All’interno della struttura ubicata all’incrocio tra Via dei Larici e Via del Colle, troviamo l’ufficio per la direzione e segreteria, una palestra per attività ginnico-motoria di base ed un ambiente per il pronto soccorso-medicheria e fisioterapia, spogliatoi, servizi igienici esterni agli spogliatoi, un’area bar – ristoro e ambienti per il deposito. La “Cittadella del tennis” è una struttura ecosostenibile con pannelli fotovoltaici, proiettori LED a basso consumo per l’illuminazione dei campi da gioco, pannelli solari termici per la produzione dell’acqua calda. Altrettanto importante l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’intero impianto, infatti, in ogni sua area è accessibile alle persone diversamente abili.

