L’Italia Femminile chiude al 3° posto i Mondiali di Divisione I – Gruppo B di Katowice. Contro la Corea del Sud, il team azzurro di hockey conquista una vittoria per 2:1 che permette di conquistare il podio del torneo iridato con il bronzo, indipendentemente dagli altri risultati dell’ultima giornata.

Un contropiede di Chelsea Furlani, nel primo tempo (13°) ed una respinta di Greta Niccolai a 5’ dal termine, sono i goal con cui la formazione di coach Fedrizzi si porta sul doppio vantaggio. Poi la Corea del Sud non molla e rende infuocati gli ultimi secondi di gioco con la rete che dimezza lo svantaggio, a 26 secondi dalla terza sirena, e l’assalto finale delle asiatiche che falliscono il pareggio per un soffio. Ma alla fine è vittoria dell’Italia.

Foto 2 di 2



Si conclude con due successi e tre sconfitte, sette punti complessivi, il Mondiale delle Azzurre che si confermano in questa divisione anche per il prossimo anno. Il commento di Fedrizzi dopo due argenti con le rispettive Nazionali Under 18 e Senior.

Coach Fedrizzi ha vissuto due settimane di grande impegno, avendo condotto sia la Nazionale Under 18 Femminile che la Senior al bronzo, nei rispettivi Mondiali di categoria, e quindi spetta all’allenatore il punto finale “Siamo molto soddisfatti di questo podio. Anche dopo le prime due sconfitte, eravamo molto fiduciosi. Non era semplice tornare a giocare un Mondiale che non si disputava da due anni e che ha visto anche l’inserimento di alcune giocatrici che erano alla loro prima esperienza Senior. Peccato per la sconfitta iniziale con la Slovenia e per un primo tempo contro la Cina in cui alcune decisioni ci hanno penalizzato. Poi il torneo è stato in crescendo ed anche, oggi, il successo è stato abbastanza sofferto ma mai in discussione, eccetto per l’ultimo minuto. Un complimento anche a Martina Fedel che ha giocato in porta 5 partite in 7 giorni causa anche infortunio della Elisa Biondi. La squadra, ora, è consapevole degli sforzi che deve compiere verso il prossimo Mondiale dove posso chiedere di più in termini di ambizioni e risultati. Inoltre per il 2023, il roster sarà completato da alcuni buoni prospetti. Riassumendo, penso che sia stata una settimana molto importante per l’hockey femminile azzurro con due bronzi conquistati sia nella Under 18 che nella Senior. Un momento di buona crescita e che fa molto morale per il futuro. Avanti così.”

Italia –Corea del Sud 2:1 (1:0; 0:0; 1:1)

Goal: 13;56 (1:0) Chelsea Furlani (Valentina Bettarini/Mara Da Rech); 55:41 (2:0) Greta Niccolai (Eleonora Bonafini/Rebecca Roccella);

Formazione Italia Femminile: Martina Fedel 60:00 (Sara Belli); Fraziska Stocker – Laura Lobis; Valentina Bettarini – Mara Da Rech; Amie Varano – Nadia Maier; Nadia Mattivi (n); Rebecca Roccella – Anna Caumo – Greta Niccolai; Samantha Gius – Chelsea Furlani – Mia Campo Bagatin; Eleonora Bonafini – Carola Saletta – Marta Mazzocchi; Aurora Abatangelo – Elena Perathoner – Anna Callovini; Sharon Roccella; Allenatore: Max Fedrizzi;

Tiri in porta: Italia 15 (6/4/5) – Corea del Sud 26 (2 -6 -8); Penalità: Italia 2×2′ – Corea del Sud 2×2′

(foto@fisg.it/ Michel Chwyeduk)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.