Ius soli, passi avanti a Fiumicino: il Consiglio comunale approva la mozione

Fiumicino – “Il Comune di Fiumicino rappresenta le donne e gli uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione Italiana”. È così che inizia lo Statuto del nostro Comune. Ed è in queste parole che si racchiude l’essenza della mozione che oggi abbiamo approvato in consiglio Comunale su proposta di tutta la maggioranza”. Lo dichiarano i capigruppo di maggioranza presenti oggi in aula.

“Il tema di una nuova legislazione sul diritto di cittadinanza in Italia, non è più rimandabile – proseguono – ed è oggetto di dibattito politico a tutti i livelli istituzionali. Per questo abbiamo ritenuto necessario dare il nostro contributo come amministrazione di Fiumicino proponendo e approvando la mozione che impegna il sindaco e la giunta a conferire la Cittadinanza onoraria alle bambine e ai bambini, nati da genitori stranieri, registrati all’anagrafe del Comune di Fiumicino e residenti nel nostro territorio da almeno 1 anno”.

“Le bambine e i bambini nati in Italia, devono essere considerati come le figlie e i figli delle coppie italiane – proseguono -. Frequentano le stesse scuole, studiano e imparano le stesse cose, fanno sport insieme, giocano insieme, diventano adolescenti, insieme, si innamorano, ma non sono considerati cittadini allo stesso modo”.

“È inutile riempirsi la bocca di integrazione e convivenza delle differenze, se la base di partenza non è uguale per tutte e tutti, se non facciamo in modo che le seconde generazioni si sentano a casa loro nelle nostre città e nei nostri quartieri – sottolineano -. Lo stesso Presidente Mattarella ha encomiato i comuni e le province che hanno intrapreso iniziative volte a promuovere la consapevolezza sul tema della cittadinanza alle persone di origine straniera”.

“La mozione, inoltre, chiede di organizzare una cerimonia pubblica in cui il sindaco, un assessore o un consigliere delegato consegni a chi acquisisce la cittadinanza, una copia dello Statuto del nostro Comune, un kit di Cittadinanza e un attestato personalizzato in ricordo della giornata – aggiungono -. Un momento solenne che trasmetta tutta l’importanza sociale e culturale di essere diventati cittadini italiani. Abbiamo chiesto anche che si organizzi un percorso di consapevolezza sociale rivolto a tutte e tutti i minorenni stranieri residenti nel Comune e alle loro famiglie, con l’obiettivo di diffondere tutte le informazioni utili al conseguimento della cittadinanza italiana una volta compiuti i 18 anni di età”.

“Infine – concludono -, chiediamo al sindaco e alla Giunta di farsi promotori di una raccolta di firme pubblica, che coinvolga le cittadine e i cittadini, per sostenere la legge di riforma sulla cittadinanza che giace in Parlamento ormai da anni e per sollecitarne l’approvazione. Una iniziativa che acquisirebbe ancora più forza se realizzata in rete con altri comuni. Il nostro obiettivo è garantire il diritto di cittadinanza reale ai nuovi italiani, non solo quella onoraria”.

