Ladispoli, nasce l’associazione comunale Europa Verde: per la tutela dell’ambiente

Ladispoli – Nell’ambito dell’Assemblea Provinciale di Europa Verde svoltasi lo scorso 9 marzo è stata riconosciuta l’associazione comunale Europa Verde di Ladispoli, una rinnovata realtà territoriale costituita da un gruppo di persone Verdi, Ecologisti e soprattutto giovani che sono da sempre schierate nell’ambito del centro sinistra, di cui condividiamo i valori e la visione politica.

“Negli anni passati abbiamo lavorato sul territorio – dicono gli associati – a favore dell’ambiente in maniera fluida, isolata, ritrovandoci uniti nel momento delle battaglie pubbliche per contrastare le scelte ambientali scellerate di una certa Politica.

Per questo abbiamo deciso di mettere insieme le nostre esperienze al fine di costituire anche qui a Ladispoli un circolo territoriale di Europa Verde, per rappresentare tutti coloro che si riconoscono negli ideali dell’ambientalismo e della protezione del territorio: una associazione con propria autonomia politica che possa confrontarsi con le istituzioni non solo per segnalare situazioni problematiche e formulare osservazioni a chi di competenza, ma anche dare risposte fattive alla collettività.

Il primo appuntamento dell’associazione comunale Europa Verde di Ladispoli riservato ai soli iscritti si svolgerà oggi giovedì 14 aprile alle 18 presso la ex Casa del Popolo in via Rimini 10, dove tra i punti all’OdG si procederà alla elezione dei portavoce”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link