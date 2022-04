Lampedusa corre per la pace: il 30 aprile l’evento per l’aggregazione e la solidarietà

Stiamo vivendo un periodo storico difficile, dove l’ombra della guerra non sembra più un lontano ricordo ma si è riaffacciata in maniera pericolosa creando disagio, tensione e paura del futuro.

L’associazione sportiva, O.S.O. Old Stars Ostia nella persona del Presidente Ferdinando Colloca e di tutto lo staff organizzativo, con la collaborazione Dell’Asi Nazionale , il patrocinio della Fidal Nazionale nella persona del Presidente Stefano Mei , del comitato regionale Fidal Sicilia, del Ceis Centro Di Solidarietà Don Mario Picchi si unisce alle migliaia di realtà internazionali che vogliono sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso il messaggio più bello che lo sport può regalare ed è per questo che ha aderito con entusiasmo all’invito del Comune di Lampedusa e Linosa nell’organizzare “Lampedusa corre per la Pace”.

Il 28 aprile si terrà a Lampedusa un meeting internazionale di alto livello: “Lampedusa per la Pace”. L’iniziativa intende promuovere, dal cuore del Mediterraneo, un processo di dialogo e cooperazione internazionale in relazione al tema dei flussi migratori ed ai diversi aspetti ad esso collegati coinvolgendo Comuni ed istituzioni nazionali ed internazionali, operatori della società civile, organizzazioni umanitarie, Università, rappresentanti delle comunità religiose. L’evento prevede momenti di incontro, dibattito ed intrattenimento artistico.

Parallelamente a tutto ciò, in considerazione dell’importanza che lo sport può avere nel promuovere valori e messaggi positivi di aggregazione e solidarietà, nella giornata di sabato 30 aprile si terrà l’evento sportivo “Lampedusa corre per la Pace” con partenza alle ore 18 attraverso un percorso che possa passare anche da alcuni luoghi dall’alto valore simbolico che abbiamo inserito nel -Percorso della Pace”, presentato lo scorso 3 ottobre in occasione della commemorazione del naufragio avvenuto di fronte la nostra costa nel 2013.

La corsa agonistica aperta a tutti i tesserati Fidal o Asi, ai possessori di Run card sarà di 10 km mentre la corsa/passeggiata non competitiva aperta a tutti coprirà la distanza di 5 km, previste anche distanze minori per le categorie giovanili.

L’iscrizione all’evento è completamente gratuita, basterà inviare una mail con le proprie generalità a lampedusacorreperlapace@gmail.com

Ai primi 300 iscritti, la Karhu, sponsor tecnico della manifestazione, donerà una canotta tecnica personalizzata mentre a tutti gli arrivati verrà consegnata una medaglia ricordo dell’evento. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito ufficiale https://lampedusacorreperlapace.jimdosite.com/

Hanno già aderito all’iniziativa importanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

Info e iscrizioni: lampedusacorreperlapace@gmail.com – 338.9134354/347.3761366

Social: facebook.com/lampedusacorreperlapace-instagram.com/lampedusacorreperlapace

