Roma – Ecco la svolta che in tanti speravano nel mondo dello sport. Quell’occasione di portarne la pratica nella scuola e già dai primi anni dell’infanzia. Sino ad oggi non era stato così. L’educazione fisica entrava nel programma didattico quotidiano solo nelle classi più grandi. Adesso dalle prime classi lo sport potrà essere praticato.

E’ un’epoca che si chiude e una nuova che si apre, arrivando a cambiare abitudini e vita degli studenti. La decisione è arrivata dal Governo e Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, è entusiasta: “Un evento storico per la scuola primaria e per l’istruzione in generale”. L’annuncio dell’inserimento dell’ora di ginnastica alla prima elementare è arrivato durante la discussione della Legge di Bilancio in Parlamento. La Vezzali lo commenta, come riporta La Gazzetta dello Sport: “Introdurre l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, affidato a docenti specializzati, rappresenta un risultato che si attendeva da oltre 60 anni. Si tratta di un punto chiave per una rivoluzione culturale e sportiva nel nostro Paese”.

L’aspetto che segna il cambiamento, emanato nelle ultime ore mediante il decreto del Ministero dell’Istruzione, in concerto con quello dell’Economia, è il futuro inserimento di 2247 insegnanti di educazione fisica che entreranno nella scuola primaria già da settembre. Si inizierà dalla quinta elementare, poi durante l’anno scolastico successivo, quello del 2023/2024, saranno le quarte a cominciare la pratica a scuola. Questo passo non sembrava così scontato. La stessa Legge di Bilancio aveva cancellato l’indicazione delle copertura economiche per questo nuovo progetto. Un piano fortemente voluto dalla Vezzali e che lei stessa aveva presentato al Ministro dell’Istruzione nello scorso mese di dicembre.

La Gazzetta dello Sport riporta: “Il Ministero ha ridisegnato la mappa dell’organico e inserito nella stima del fabbisogno anche i 2247 posti che entreranno a far parte dei 191.260 docenti Impegnati nella quinta elementare. Le classi coinvolte saranno 24.693. Per quelle con il tempo normale le due ore di educazione fisica saranno aggiuntive, per i bambini del tempo pieno saranno invece comprese nell’attuale orario. L’educazione fisica nella primaria è una materia prevista dall’ordinamento, ma il suo insegnamento è stato negli anni delegato ai tutor, figure fuori dall’organico, spesso al lavoro in forma indiretta, formando maestre e maestri per questa area didattica. Il progetto, nato come “alfabetizzazione motoria” con il Coni nel 2009, è stato ereditato da Sport e Salute e oggi si chiama Scuola attiva Kids. Coprirà tutte le altre classi in attesa che i docenti specialisti entrino in tutte le classi”.

Si avvicina pian piano il traguardo verso la pratica assoluta dello sport per tutte le classi. Ma manca ancora il passo dell’assunzione di questi nuovi docenti. Sembra non si farà in tempo per settembre, perché i tempi si sono allungati. Il tutto doveva avvenire entro due mesi dalla pubblicazione del bando, dopo l’approvazione del decreto, e quindi non si potrà realizzare entro la prossima estate. Questo è uno dei nodi da risolvere, intanto. L’altro sembra essere quello dei ‘contenuti tecnici’ su cui i nuovi insegnanti lavoreranno per la pratica sportiva ai piccoli studenti. Sui dubbi organizzativi pesa il fatto che la pandemia ha allontanato molti bambini dalla pratica sportiva.

