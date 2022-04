“Maledetto vaccino” Divisioni in tempo di guerra, il nuovo libro di Polacco e Bacco

In un periodo storico fatto di guerre e battaglie ideologiche, la verità è l’unica cosa che conta davvero ottenere. L’avvocato Polacco insieme al Dottor Bacco ne hanno fatto la loro ragion d’essere, e raccontano il loro percorso in un nuovo libro-verità appena uscito.

Edizioni Cantagalli presenta il nuovo libro firmato da Edoardo Polacco, avvocato penalista famoso alla stampa nostrana per essere “l’avvocato di Bibbiano”, e Pasquale Bacco medico esperto di medicina legale e patologie cronico degenerative, che si configura come un dialogo serrato, uno scambio di opinioni pungenti e un vero e proprio confronto senza esclusione di colpi tra i due autori, schierati ormai su posizioni opposte. Da oggi in libreria e nello store on line di Edizioni Cantagalli, il libro è il risultato dell’incessante lavoro di ricerca della verità da parte degli autori, che dall’inizio dell’emergenza Covid-19 hanno lavorato fianco a fianco per riaffermare la sacralità di concetti quali libertà e democrazia.

L’opera nasce però dall’esigenza di Polacco di comprendere le motivazioni che hanno portato il suo collega Pasquale Bacco a cambiare idea e atteggiamento sulla questione vaccini, il quale in diretta televisiva ha annunciato il suo pieno appoggio alla campagna vaccinale dopo anni di battaglie per la libertà personale. Il libro si apre quindi con una semplice quanto feroce domanda da parte dell’avvocato: “Pasquale, ti hanno minacciato, ricattato o sei stato corrotto?”

Da questo interrogativo inizia un viaggio che ripercorre tutti gli avvenimenti principali del periodo pandemico e si appoggia non solo sulle vicende personali e intime del dottor Bacco, ma anche sulle storie vere di tutti coloro che a causa del Covid-19 hanno perso molto, e ora si trovano di fronte ad una guerra ideologica che riguarda non solo la nostra società civile, ma anche il mondo intero. Storie di vita vissuta si intrecciano a temi delicati e alle coraggiose riflessioni dei due autori, che in questo libro verità sfidano ancora una volta il “sistema” con un’analisi incalzante delle contrapposizioni sociali di questo periodo storico.

Un’analisi lucida e schietta dei contrasti che trionfano nell’Italia del 2022, che ha come obiettivo quello di smascherare l’impianto ideologico che mette in contrapposizione “no vax” e “si vax” e che torna a dividere anche quando si parla di un tema delicato e sofferto come la guerra. Nel corso dello scritto gli autori si domandano se c’è davvero una parte giusta della storia, se sia ancora possibile dire di essere i “buoni” in una società così divisa e frazionata, e soprattutto se è possibile trovare un punto di incontro tra le parti, abbandonando le ideologie imposte dall’alto e guardando solo alla libertà e alla democrazia.

Polacco e Bacco non si limitano ad una disamina dei fatti, ma riportano su carta un vero e proprio dialogo fatto di idee e posizioni contrastanti, per raccontare “tutte le verità nascoste” che si celano nelle ragioni di entrambi, e lo fanno senza peli sulla lingua puntando a lasciare un segno nella mente dei lettori, e chiedendosi sempre dove sono le risposte che ancora non sono state trovate.

Edoardo Polacco

Avvocato penalista. Laureato in Giurisprudenza e in Psicologia sociale con specializzazione in Psicosomatica. Conosciuto come “l’avvocato di Bibbiano” per il suo impegno nella causa che ha sconvolto milioni di italiani. Per 10 anni ha partecipato alle Commissioni Etiche sulla sperimentazione dei farmaci. Già Consigliere giuridico della Commissione Europea in Italia. Attivo, fin dai primi giorni della pandemia per la difesa della Libertà e della Democrazia, è oggi Presidente dell’Associazione “Io sto con l’Avvocato Polacco”. Nel 2019 è iniziata la sua collaborazione con il Dottor Bacco, che lo ha portato ad essere presente in prima linea per la lotta per la libertà vaccinale nelle più grandi piazze d’Italia.

Pasquale Bacco

Dottore specializzato in Medicina legale ed esperto di Terapie alimentari a supporto nelle persone con patologie cronico-degenerative, infettive e affette da disturbi dell’umore. Consulente di Meleam SPA, società leader in Italia e in Europa nell’ambito della Medicina e della Sicurezza sul lavoro, da 25 anni è attivo nel campo della ricerca sui virus a RNA (HIV, HCV) e sui virus oncogeni. È coautore del bestseller Strage di Stato. Le verità nascoste del Covid-19. Collabora con l’Avvocato Polacco dal 2019.

