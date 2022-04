Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un quadro meteorologico tipicamente primaverile quello atteso durante i prossimi giorni sul bacino del Mediterraneo. In un contesto dominato dall’alta pressione sub-tropicale che estenderà i suoi massimi su penisola Iberica e mar Egeo, si isolerà un centro di bassa pressione, quello che in gergo viene definito cut-off. Sarà proprio questo soggetto sinottico a caratterizzare il tempo sulle regioni italiane: nei prossimi giorni infatti, è atteso l’arrivo della cosiddetta “sabbia sahariana” che ci “regalerà” tramonti suggestivi e cieli giallastri, ma anche un considerevole aumento delle pm10. La circolazione ciclonica posizionata tra Algeria e Tunisia, evolverà gradualmente verso Ponente, andando ad interessare marginalmente anche le estreme regioni meridionali con qualche pioggia. Le corse modellistiche odierne, per le giornate di venerdì e sabato Santo, indicano la possibilità di qualche precipitazione, talvolta mista a sabbia, proprio tra Sicilia e Calabria. Sul resto della Penisola, fatta eccezione per il transito di nubi alte e per la presenza del pulviscolo sahariano in sospensione, le condizioni meteorologiche saranno all’insegna della stabilità, almeno fino alla giornata di sabato, quando nella seconda parte della giornata è atteso il passaggio di un fronte freddo, responsabile del calo termico atteso nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

METEO GIOVEDI’ 14 APRILE. Al Nord: Tempo stabile e asciutto con cieli da poco nuvolosi a velati per il transito di nubi medio-alte e stratificate. Temperature in aumento, massime tra 21 e 26. Al Centro: Tempo stabile, ma con cieli spesso nuvolosi per il transito di nubi medio-alte. Locali addensamenti nuvolosi sulla Sardegna orientale. Temperature in aumento, massime tra 20 e 24. Al Sud: Cieli a tratti nuvolosi per il passaggio di nubi medio-alte e stratificate. Venti di scirocco in rinforzo. Temperature in lieve aumento, massime tra 18 e 22.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: una depressione afro-mediterranea si avvicina alle Isole Maggiori non coinvolgendo direttamente il medio versante tirrenico, dove tuttavia giungeranno nubi alte spesso estese e diffuse, specie su Umbria e Lazio. Ulteriore rialzo termico soprattutto nei valori minimi e in generale in quota, punte diurne di 23-25°C. Venti deboli o moderati tra Nordest ed Est-Sudest. Mare fino a mosso, specie al largo.

Commento del previsore Lazio

L’alta pressione ci terrà compagnia almeno fino a sabato con tempo stabile e in prevalenza assolato,seppur con nubi medio-alte temporaneamente anche estese e compatte ad offuscare i cieli. Nel pomeriggio- tarda sera/notte di sabato però ritoveremo degli acquazzoni o dei brevi temporali su appennino toscano e sul medio-basso Lazio (sera-notte). Temperature in netta ripresa con punte anche di oltre 24-26°C tra mercoledì e sabato. Possibile un calo etrmico intorno Pasqua e Pasquetta, giornate che al momento sembrerebbero comunque prevalentemente stabili e ben assolate.

(Fonte: 3B Meteo)