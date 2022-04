Ostia, Falconi conferma: Gualtieri prenderà la delega al litorale. L’opposizione insorge

Ostia – “In Consiglio del Municipio X, il Presidente Falconi ha appena annunciato che con sua grande soddisfazione il Campidoglio si riprenderà le deleghe sulle spiagge. In campagna elettorale, al contrario, era tutto un ‘a Gualtieri chiederemo più poteri’ con il petto in fuori. E dopo soli sei mesi e, purtroppo, tanti pasticci sulle spiagge, oggi questa maggioranza festeggia la perdita dell’unica delega che un Municipio abbia mai avuto, insieme a quella al verde. Politicamente una cosa vergognosa. Daremo battaglia perché tutto ciò è inaccettabile”. È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo della “Lista Calenda” in Municipio X.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.