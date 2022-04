Sfarzoso Sinner a Montecarlo: l’azzurro batte Rublev e vola ai quarti di finale

Montecarlo – Suntuoso Jannik Sinner a Montecarlo. L’undicesimo tennista al mondo in classifica Atp, con tutta la voglia di tornare all’interno della Top Ten e di restarci, conquista un posto nei quarti di finale a Montecarlo.

E’ stata una rimonta incredibile per l’altoatesino. perde il primo set per 5 a 7 e poi vince gli altri due e di larga misura come mostra il risultato finale in tabellone (6-1 6-3). Ci sono volute due ore e oltre per prendersi un posto al turno successivo dove troverà Alexander Averev. Intanto ha vinto su Andrey Rublev il numero 8 del circuito. Fu finalista 12 mesi fa quest’ultimo, ma nel 2022 è Sinner a proseguire il torneo.

Un posto in semifinale se lo giocherà già nella giornata di domani. Il tedesco lo aspetta. Intanto Sinner commenta il match odierno: “E’ stato un match incredibile, contro un giocatore fortissimo come Andrey. Ho cercato di farlo muovere e di dare il massimo anche dopo aver perso il primo set. Il pubblico è stato fantastico nel sostenermi e per me è davvero speciale giocare qui, davanti a tanti italiani, che fanno un tifo caloroso e che mi dà molta carica”, le parole a caldo di Sinner intervistato sul campo esprimono il suo entusiasmo.

(foto@Federtennis-Facebook)

