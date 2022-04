Kiev passa al contrattacco e bombarda i villaggi russi: Mosca chiama i cosacchi

Kiev – Guerra Ucraina-Russia, è di almeno otto feriti il bilancio di un bombardamento dell’esercito ucraino contro il villaggio di Klimovo, nella regione russa di Bryansk. E’ la denuncia arrivata ai giornalisti dal consigliere del ministero della Salute russo Alexei Kuznetsov. Il governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha denunciato un bombardamento dall’Ucraina che avrebbe colpito il villaggio di Spodaryushino. Non ci sono state vittime e non ci sono stati danni, ma il villaggio, insieme al vicino Bezymeno, è stato evacuato, ha precisato. Per proteggere i due centri, sono stati chiamati i cosacchi e volontari della Guardia del popolo. (fonte Adnkronos)