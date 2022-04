Usura ed estorsioni a Ostia, incontro pubblico spostato al 29 aprile

Ostia – Evidentemente è un problema particolarmente sentito dal tessuto commerciale e imprenditoriale di Ostia. Stiamo parlando del tema dell’usura e delle estorsioni, che avrebbe dovuto essere protagonista di un incontro organizzato per oggi presso lo sportello antiracket in via Costanzo Casana 106. Ma tale è stata la risposta di commercianti e imprenditori, che l’appuntamento è stato spostato il 29 aprile a piazza Anco Marzio, decisamente più capiente, per permettere a tutti di partecipare.

“Sarà come previsto una giornata dedicata agli imprenditori di Ostia – ricorda Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I. (il Comitato Collaboratori di Giustizia) -. Affronteremo insieme a loro le modalità di azione di chi chiede il pizzo, parleremo di usura. L’obiettivo è duplice: da un lato strappare il velo dell’omertà, dall’altro fornire gli strumenti per la gestione degli episodi che caratterizzano queste piaghe.

Il racket mafioso è infiltrato nel tessuto economico e sociale del nostro territorio . afferma ancora Maricetta Tirrito – ed è dallo stesso tessuto che dobbiamo produrre gli anticorpi giusti. Imprese fatte di sacrifici di una vita, oggi più di ieri, non riescono a sopportare il peso dell’usura, unito alla crisi economica”.

Gli ultimi dati nazionali post-Covid, parlando di circa 90mila aziende che hanno chiuso i battenti in Italia, mentre circa 600mila sono a rischio fallimento. Ed è proprio nel momento del bisogno, quello in cui si è più fragili, che c’è il rischio di venire attratti nelle spire delle mafie.

