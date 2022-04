Ad Anzio, il 17 e il 18 aprile, arriva il “Trenino di Pasqua” dedicato ai bambini

Anzio – Ad Anzio, nei giorni di Pasqua e di Pasquetta, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00, in Piazza Pia, sarà attivo il Trenino Pasquale, dedicato ai bambini (accompagnati), che percorrerà le vie del centro cittadino, insieme alle mascotte di Bing e delle Principesse, con musica, animazione e dolci per i più piccoli.

L’iniziativa è coordinata dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo della Città di Anzio, Valentina Salsedo, impegnata in Comune nella pianificazione del programma di primavera e degli eventi di AnzioEstaeBlu2022, con numerosi turisti che, anche in queste brevi vacanze pasquali, hanno scelto la Città di Nerone per trascorrere sereni giorni di vacanza a due passi dal mare.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Anzio, clicca su questo link