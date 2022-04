Antonella Palmisano rinuncia ai Mondiali: ha una infiammazione all’anca

Roma – Non parteciperà ai prossimi Mondiali di atletica la campionessa olimpica di marcia Antonella Palmisano. L’azzurra soffre di una infiammazione all’anca che al momento, non le lascia sperare un recupero immediato, per lo stop attuale degli allenamenti.

Ne parla lei stessa sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “L’intervento è scongiurato – dice l’atleta delle Fiamme Gialle – ma ora mi è impossibile fare km. Guardando i calendari, significa dover rinunciare sin d’ora ai Mondiali di Eugene di luglio. Voglio però pormi l’obiettivo della 20 km degli Europei di Monaco di Baviera di agosto, sperando che la riabilitazione che farò nel mentre dia frutti”. Ha effettuato una infiltrazione di acido ialuronico per lubrificare la parte interessata ed è seguita dallo staff medico della Federazione, in collaborazione con il Dott. Raul Zini, ortopedico sportivo specialista dell’anca a Pesaro.

Il suo coach Patrizio Parcesepe aggiunge: “Tra venti giorni valuteremo gli esiti dell’infiltrazione – spiega -, ma Antonella, nella migliore delle ipotesi, non tornerà a marciare prima di metà maggio. Anche in caso di guarigione, visto che il mirino è sin d’ora su Parigi 2024, varrà la pena affrettare i tempi per gli Europei?”.

(foto@Colombo/Fidal)

