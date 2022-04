Ardea al voto, Tirrito: “Un augurio di scegliere per il meglio, nel segno della legalità”

Ardea – “Ardea si appresta ad andare al voto per le prossime amministrative, immersa come sempre in problemi sociali e di sicurezza. E’ un’occasione da non sprecare, per fare finalmente uno scatto in avanti rispetto ad un territorio che sembra essersi fermato a 20 anni fa”. A dichiararlo è Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I., il Comitato dei Collaboratori di Giustizia.

“In questi giorni – spiega – ho avuto modo di incontrarmi con il prefetto Martino Farneti, già Sindaco della città e in odore di ricandidatura, insieme al maresciallo Antonio Anastasio, dell’associazione La voce del Popolo, per analizzare l’evoluzione degli ultimi anni. Con rammarico ho constatato che non c’è stato miglioramento, purtroppo. L’esperimento dei 5 Stelle non ha sortito alcun effetto reale su temi come la sicurezza o lo sviluppo sociale. Anche sotto il profilo delle infrastrutture Ardea è ferma a vent’anni fa, senza alcuna spinta evolutiva. E con i soliti problemi di sicurezza”.

“Tutto ciò richiede una riflessione profonda, ed è per questo – conclude Tirrito – che auguro ad Ardea e ai suoi cittadini di scegliere per il meglio, mettendo al primo posto la legalità e gli uomini di Giustizia”.

