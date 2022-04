Bronzo ai Mondiali di curling, Retornaz: “Noi siamo questi, non quelli di Pechino”

Il 2022 resterà nella storia del curling azzurro. Dopo lo storico oro vinto nel doppio misto da Constantini e Mosaner ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, arriva un’altra prima volta da segnare negli annali. L’Italia maschile di curling, infatti, è salita sul podio dei Mondiali lo scorso 11 aprile, conquistando un fantastico bronzo sul ghiaccio di Las Vegas a scapito dei padroni di casa americani sconfitti 13-4 nella finale per il terzo posto.

Contro gli Stati Uniti, l’Italia allenata da Claudio Pescia ha portato infatti sul ghiaccio un’altra prestazione formidabile centrando la decima vittoria nel torneo, record assoluto. Un risultato difficile da pronosticare alla vigilia a coronamento di mesi e anni di duro lavoro con un movimento cresciuto sempre più fino a togliersi questa enorme soddisfazione.

Nettissimo il successo contro la formazione dello skip Dropkin: Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Aeronautica Militare) ed Amos Mosaner (Aeronautica Militare) nella partita decisiva hanno iniziato fortissimo con 4 punti nel primo end. Al secondo la risposta avversaria con due punti e, nel terzo, la mano rubata dagli statunitensi prima che gli azzurri piazzassero a loro volta due punti nel quarto per poi rubare la mano nel quinto. Il 7-3 dell’intervallo lascia sereni: al punto a stelle e strisce del sesto end Retornaz e compagni rispondono con 6 punti nel settimo end. Dopo una mano nulla, gli Stati Uniti alzano bandiera bianca, spettatori di un’altra pagina indelebile del curling tricolore.

Joel Retornaz sulla pagina ufficiale Facebook della Fisg: “Con questa medaglia sono stati ripagati tanti sacrifici e tanti anni di lavoro. Noi siamo questi, non quelli visti a Pechino”.

(foto copertina WCF)

