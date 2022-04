Elezioni ad Ardea, Fabio Dominici si candida a sindaco

Ardea – “Ho deciso di candidarmi, con la mia lista “Ardea che vogliamo”, a governare la città alle prossime elezioni amministrative in programma il 12 giugno di quest’anno”.

Così Fabio Dominici ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Ardea. “Ho ricevuto già il sostegno di diverse forze politiche e liste civiche – sottolinea -, ma ritengo oggi necessario istituire un tavolo di confronto aperto a tutti i cittadini che come me intendono scommettere su un progetto nuovo e giovane, che punta a offrire alla nostra comunità un futuro ambizioso”.

“Non manca molto alla data del voto – ricorda Dominici -, e pertanto invito tutte le persone interessate a contattarmi tramite e-mail all’indirizzo: ardeachevogliamo@gmail.com”.

