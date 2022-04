Fiumicino, Commissione congiunta su Pnrr e Comunità Energetiche

Fiumicino – “Questa mattina in una Commissione congiunta Attività Produttive e Pianificazione del Territorio, abbiamo affrontato il tema delle comunità energetiche, che sono realtà di produzione di energia rinnovabile che associano cittadini, attività commerciali, amministrazioni locali, piccole e medie imprese”. A parlare, a margine dell’incontro, la Presidente della Commissione Pianificazione del Territorio Barbara Bonanni ed il Presidente della Commissione Attività Produttive Fabio Zorzi.

Invitato in Commissione anche il Presidente del Biodistretto Etrusco Romano Massimiliano Mattiuzzo, in quanto soggetto che si sta già attivando sul nostro territorio per cercare di creare una comunità energetica, che ha apportato un ulteriore contributo alla discussione.

“Come amministrazione – spiega Bonanni – intendiamo lavorare affinché più soggetti possibili scelgano di creare o aderire a comunità energetiche abbattendo i costi dell’energia per le famiglie e le imprese”.

“Proprio ieri in Consiglio – aggiunge Zorzi – abbiamo votato una mozione, di cui sono firmatario, che impegna il Sindaco e la giunta a mettere in atto ogni iniziativa utile a far si che a Fiumicino nascano delle comunità energetiche. In merito, l’Assessorato alle Attività Produttive ha già mosso i primi passi”.

“Dopo un primo incontro svoltosi a Tragliata per parlare di parchi agrisolari e energie rinnovabili, stiamo lavorando ad un’altra iniziativa focalizzata sul tema delle comunità energetiche. Siamo infatti convinti che, come prima cosa, occorra promuovere un’azione di informazione e divulgazione tra cittadini e imprese e i diversi soggetti che, potenzialmente, potrebbero essere interessati a far parte di una comunità energetica” conclude l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli.

