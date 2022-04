Fiumicino – Nella cittadina aeroportuale di Fiumicino è nato il primo progetto di pulizia delle spiagge in fascia 1 della Riserva Statale Litorale Romano dove la rimozione dei rifiuti abbandonati sul posto dai bagnanti o arrivati in spiaggia con le correnti, deve essere realizzata senza utilizzo di veicoli a motore per non mettere a rischio il delicato ecosistema dunale. Proprio per questo il Comune di Fiumicino ha ideato e promosso il progetto che, insieme a Legambiente Lazio, sta dando vita a un nuovo metodo per mantenere pulite le spiagge della Riserva. Nelle scorse ore, l’azione si è concentrata sulla spiaggia di Coccia di Morto.

“A Fiumicino, con questo progetto, si armonizza l’esigenza di rimuovere i rifiuti con quella della tutela di un delicatissimo e fondamentale ecosistema costiero, il tutto grazie alla passione dell’associazionismo e all’impegno dell’amministrazione locale – dichiara Roberto Scacchi Presidente di Legambiente Lazio -; in questi sei mesi metteremo in campo le sinergie che solo il volontariato ambientale sa costruire, per restituire alla collettività un litorale più bello, fruibile e pulito”.

Foto 2 di 2



“Da anni, con le nostre campagne e il nostro impegno, promuoviamo azioni del genere anche qui a Fiumicino, ora tutto ciò diventa strutturale, duraturo e crea un nuovo metodo standardizzato e replicabile di rimozione dei rifiuti; una chiave che coniuga il rispetto delle norme per la tutela della biodiversità con l’esigenza del decoro grazie ad un’amministrazione che pianifica e sostanzia percorsi del genere e la forza del volontariato, che con interventi di pulizia a mano, da nord a sud, tutelerà le spiagge in questi mesi. Per questo facciamo un appello anche a tutti i cittadini e i bagnanti che si recheranno in spiaggia nella prossima stagione, affinché siano evitati comportamenti esecrabili e non vengano più abbandonati rifiuti in questi magnifici luoghi i altrove”, spiega Scacchi.

“Questa serie di interventi saranno fondamentali per la tutela e il recupero delle spiagge in zone di riserva, luoghi da custodire e rilanciare per il turismo ambientale e di prossimità – dichiara il Vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca –. Con il protocollo di oggi, grazie al supporto di Legambiente, WWF Litorale Romano, i volontari del cigno verde, il Circolo Legambiente Fiumicino, le ragazze e i ragazzi dell’ “Istituto Comprensivo Statale Maccarese” e tutte le associazioni e il volontariato, saranno rimossi i rifiuti in ciascuna delle spiagge della Riserva per 6 mesi e almeno per una volta al mese! Le giornate ecologiche ci ricordano quanto sia importante il rispetto e la tutela dell’ambiente. Ringraziamo Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e le ragazze e i ragazzi di Legambiente Fiumicino, sempre in prima linea nel testimoniare il loro impegno per la cura del nostro territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link