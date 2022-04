Incidente sulla litoranea tra Torvaianica e Ostia: auto si schianta contro un cinghiale

E’ successo tutto all’improvviso, un cinghiale è sbucato all’improvviso e ha attraversato la strada davanti all’auto in transito, quando l’automobilista non poteva più fare alcunché per evitare l’impatto.

Uno scontro fatale per l’animale quello che si è verificato nelle prime ore di oggi, 15 aprile, sulla Litoranea tra Torvaianica e Ostia. Il cinghiale è morto subito dopo l’impatto. Incidente a causa del quale l’auto ha riportato gravi danni.

(Il Faro online)