Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo aver dominato l’evoluzione meteorologica della prima parte della settimana, l’anticiclone subtropicale mostra i primi segnali di indebolimento sul Mediterraneo per effetto dell’isolamento di una circolazione depressionaria tra il Mar delle Baleari e l’Algeria e per un modesto cavo d’onda in transito tra la Scandinavia e l’Europa centrale. Nelle prossime 48 ore il centro di bassa pressione di matrice afro-mediterranea tenderà a traslare verso levante, alla volta della Tunisia, determinando un graduale peggioramento del tempo su Sardegna, Sicilia e bassa Calabria. Venerdì, frattanto, un calo dei geopotenziali sull’arco alpino favorirà condizioni di locale instabilità atmosferica sul Triveneto. Da Nord a Sud persisterà l’afflusso di correnti molto miti dai quadranti meridionali, foriere di temperature superiori alle medie del periodo e associate a ingenti concentrazioni di polveri sahariane.

METEO VENERDÌ 15 APRILE 202: La circolazione ciclonica posizionata tra Algeria e Tunisia amplierà il suo raggio di influenza alle estreme regioni meridionali. Un sistema nuvoloso in risalita dal Canale di Sicilia determinerà il ritorno di deboli piogge tra il pomeriggio e le ore serali su Agrigentino, Ragusano, Siracusano e Catanese, in estensione notturna ai settori tirrenici dell’Isola e alla bassa Calabria. Tempo più stabile e soleggiato sull’alto versante tirrenico e al Nord, salvo banchi di nubi basse o foschie lungo le coste adriatiche nottetempo e al primo mattino e locali acquazzoni pomeridiani in sviluppo sulle pedemontane del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia. Apice del caldo fuori stagione con massime fino a 26-27°C a Milano, Torino e Firenze, tra 22 e 25°C su gran parte del Centro-Sud.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: alta pressione salda su Toscana, Umbria e Lazio e stabilità atmosferica diffusa. Cieli a tratti offuscati da nubi medio-alte specie nella prima parte di giornata su Lazio, parte dell’Umbria e bassa Toscana; nel pomeriggio più soleggiato su Toscana ed Umbria. Temperature massime previste sopra le medie stagionali con picchi di 24-26°C. Possibili locali banchi di nebbia o foschie al primo mattino sulle vallate umbre. Venti deboli o a regime di brezza termica; deboli da Nordest su interne Umbre e Toscane. Mare sino a mosso al lago.

Commento del previsore Lazio

L’alta pressione ci terrà compagnia almeno fino a sabato con tempo stabile e in prevalenza assolato, seppur con nubi medio-alte temporaneamente anche estese e compatte ad offuscare i cieli. Nel pomeriggio- tarda sera/notte di sabato però ritroveremo degli acquazzoni o dei brevi temporali su appennino toscano e sul medio-basso Lazio (sera-notte). Temperature in netta ripresa con punte anche di oltre 24-26°C tra mercoledì e sabato. Possibile un calo termico intorno Pasqua e Pasquetta, giornate che al momento sembrerebbero comunque prevalentemente stabili e ben assolate.

(Fonte: 3B Meteo)