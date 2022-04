Minturno, nascondeva in casa hashish e cocaina: in manette un 32enne

Minturno – Un uomo di 32 anni è stato arrestato oggi a Minturno con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i carabinieri della stazione di Scauri di Minturno all’esito di un’approfondita perquisizione domiciliare hanno rinvenuto, debitamente occultati, un cospicuo quantitativo di stupefacenti. Si tratta di 500 grammi di hashish, circa 300 grammi di marijuana e 60 grammi di cocaina nonché materiale che lo stesso utilizzava per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Infine sono stati rinvenuti anche 2150 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività delittuosa.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e tradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Minturno, clicca qui.