La sconfitta

Montecarlo: Sinner esce ai quarti di finale, ma a testa alta

Zverev passa per due a uno ma soffre. L’azzurro lotta ma non basta per la qualifica alla semifinale

Montecarlo – Si ferma ai quarti di finale la cavalcata Sinner all’Atp Masters di Montecarlo. L’altoatesino ha perso con Alexander Zverev per 5-7 6-3 7-6(5). Due a uno il risultato a sfavore per l’azzurro che ferma la sua avventura monegasca, dopo aver impressionato ancora una volta il mondo del tennis. Jannik ha vinto il primo set imponendosi per gioco e personalità. Poi Zverev ha alzato la testa e si è preso il secondo. Un pareggio di equilibrio e di voglia di vincere di due grandi tennisti. Al terzo set Jannik ha lasciato strada al tedesco, dicendo addio al torneo. (foto@Federtennis-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

