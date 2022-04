Nettuno – I Carabinieri della Stazione di Nettuno, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, hanno eseguito un decreto di perquisizione presso il domicilio di una persona di Nettuno, dove sono state trovate tre anfore da trasporto con concrezioni marine e una colonna in pietra calcarea con base e capitello.

Il materiale di interesse archeologico, risalente presumibilmente al I e II secolo A.C., proveniente dai fondali marini, detenuto illecitamente senza la prevista dichiarazione di possesso alla competente soprintendenza competente, è stato sequestrato per un esame tecnico da parte dei funzionari archeologi.

