Nuovi cestini, nuovi giochi e nuovi attrezzi all’area fitness: Villa Guglielmi si rifà il look

Fiumicino – “Proseguono i lavori dell’Area Tutela Ambientale per rendere sempre più fruibile e accogliente il Parco Comunale di Villa Guglielmi“. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Roberto Cini.

“Sono stati installati oggi i primi otto cestoni getta carte che sostituiscono i vecchi, meno capienti – spiega Cini -. I nuovi cestoni sono muniti di coperchio, per evitarne l’intrusione di cornacchie e gabbiani, e di portacenere. In questi giorni, l’assessorato ha anche assegnato due appalti per l’innaffiamento di oltre 400 nuovi alberi piantati negli ultimi mesi nel parco”.

“Inoltre, sono stati sostituiti gli sportelli usurati del locale che contiene le pompe di alimentazione del laghetto che ora sono più in sicurezza – aggiunge Cini -. Gli Uffici stanno, poi, redigendo il progetto definivo, finanziato con parte dei circa 290 mila euro dei Fondi Cipe 2016 assegnati al Comune i Fiumicino e finalmente trasferiti all’Amministrazione, che prevede l’installazione di nuovi giochi, la sistemazione di alcuni attrezzi dell’area fitness, la riqualificazione del laghetto e la realizzazione di un circuito ciclo pedonale”.

“Quindi un ‘nuovo look’ pronto per accogliere anche i futuri frequentatori dell’Auditorium – conclude l’assessore -, che sarà collegato a Villa Guglielmi tramite un ponticello pedonale e di cui, a breve inizieranno i lavori del primo step”.

