Pasqua 2022 a Cinecittà World tra tradizione e divertimento: gli eventi in programma

Roma – Finalmente sarà una Pasqua in libertà. Per chi trascorrerà la giornata di domenica 17 aprile a Cinecittà World sarà possibile divertirsi tra le 7 aree a tema del Parco del Cinema e della Tv di Roma, le oltre 40 attrazioni e i 6 spettacoli dal vivo.

A Pasqua sarà celebrata la santa Messa: l’appuntamento è alle 12 sulla Cinecittà Street, la strada principale del Parco. Chi vorrà, tra il pubblico, potrà anche confessarsi.

Il giorno di Pasquetta, invece, tornano le anteprime nazionali: nel pomeriggio al Teatro 1 sarà proiettato un film d’animazione per tutta la famiglia: Hopper e il Tempio Perduto. Hopper è il giovane e coraggioso protagonista di questa storia, il cui più grande desiderio è quello di essere accettato da tutti e diventare un grande avventuriero al pari del suo padre adottivo, il re Peter. Hopper e il Tempio perduto racconta un viaggio ricco di emozioni e avventure, ma anche una storia di crescita e amicizia per tutta la famiglia.

La proiezione sarà gratuita per tutti gli ospiti del Parco, con precedenza ai possessori dell’abbonamento 2022 a Cinecittà World e fino ad esaurimento posti, ritirando il talloncino presso il Cinecittà Shop a partire dalle 11.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.