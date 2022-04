Pasqua 2022, Messa e benedizione Urbi et Orbi con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Città del Vaticano – Dopo due anni di stop, anche la Messa di Pasqua e la benedizione Urbi et Orbi del Papa tornano a svolgersi in piazza San Pietro. Il sagrato della basilica, addobbato a festa con migliaia di fiori colorati, ospiterà la celebrazione eucaristiche, che avrà inizio alle ore 10 con il rito del “Resuurrexit”. Poi il giro in papamobile per salutare i fedeli e, a mezzogiorno, dalla loggia centrale della basilica vaticana, il messaggio di auguri e la benedizione Urbi et Orbi, ovvero alla Città (di Roma) e al mondo. Tutta la celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 09:55. Garantita anche la diretta televisiva: su Rai1, a partire dalle ore 09:40, e su Tv2000 a partire dalle ore 10:00.

