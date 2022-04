Valentina Gaudina, 37 anni, da più di 10 anni chef professionista. Lavora per la Cordonbleu di Parigi, e da settembre 2021 anche alla maison du chocolat come pastry chef. Qui vi proponiamo uno dei suoi gustosi piatti: il rotolo di mozzarella con rucola e salmone affumicato. Un piatto semplice e gustoso, da poter servire durante questi giorni di festa.

La ricetta: Rotolo di mozzarella con rucola e salmone affumicato

Ingredienti

1 rotolo di Mozzarella

1 vaschetta di salmone affumicato

1 mazzetto di rucola Olio extravergine di oliva

sale, pepe e succo di limone qb

Preparazione

Stendere la mozzarella su una teglia dove avrete steso la pellicola trasparente, a parte condire il salmone con olio extravergine di oliva, sale e pepe e un cucchiaio di succo di limone.

Lasciare riposare 5 minuti e aggiungerlo sopra la mozzarella, dopo adagiare la rucola e iniziare a rotolare, facendo attenzione che non fuoriesca nessun ingrediente.

Dopo, aiutandovi con la pellicola trasparente, cercare di formare un rotolo e lasciarlo riposare in frigo per 10 minuti, in modo che si compatti tutto.

Dopo di che tagliare a fette di 2 cm dovrebbero venire delle girelle, condire con l’olio aromatizzato e servire.

Si possono usare anche le zucchine grigliate ove non dovesse piacere la rucola. Prima di farcire lasciar raffreddare, una chicca in più e la menta che si sposa bene con la zucchina.

Se sei un vero appassionato, clicca qui per visitare Fornelli d’Italia

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cucina e Sapori

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.