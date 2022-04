Santa Marinella, il Comune chiede la cessione del “Cantinone”: sarà la sede della Protezione Civile

Santa Marinella – “A fronte della discarica a cielo aperto rinvenuta nei giorni scorsi al ‘Cantinone’, area di proprietà dell’agenzia regionale Arsial, il Comune di Santa Marinella ha chiesto di acquisire il suddetto immobile in forma gratuita, per procedere con i finanziamenti regionali e Pnrr che permettano di intervenire sul piano urbanistico ed ambientale”.

Ad annunciarlo è il sindaco della città, Pietro Tidei, che spiega: “Questo affinché si possa procedere alla riqualificazione, ristrutturazione e messa in sicurezza di tutto il comparto tra via delle Colonie, ex area Italcementi, e il tratto riguardante l’impianto sportivo comunale”.

“L’area denominata ‘il Cantinone’, una volta affidata al Comune di Santa Marinella, potrà essere utilizzata in maniera proficua rispetto allo stato di abbandono in cui versa al momento – assicura Tidei -: un atto fortemente voluto dalla giunta comunale, volto al miglioramento del decoro complessivo delle zone della città più esposte al degrado, che punta ad adibire la struttura come sede per le associazioni di volontariato nel terzo settore sanitario e protezione civile nei confronti di un’utenza fragile o diversamente abile”.

