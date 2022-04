Santa Marinella, Tidei: “Spiagge libere sicure e accessibili anche nell estate del 2022”.

Santa Marinella – “Spiagge libere, sicure e accessibili per l’estate 2022, anche quest’anno, a causa del perdurare della pandemia il Comune di Santa Marinella ha ottenuto dalla Regione Lazio un finanziamento destinato alla messa in sicurezza delle aree demaniali non in concessione” – a parlare è il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei che prosegue: “Pur essendo la cifra ottenuta la più alta tra quelle destinate agli altri comuni costieri del comprensorio, vale a dire 133 mila euro, si tratta in ogni caso di una somma inferiore a quella che ci era stata concessa in passato e con la quale con grandi sforzi anche organizzativi avevamo provveduto all’assunzione di Stewart bagnini e personale lungo tutti i tratti di spiaggia libera del nostro Comune.

Anche quest’anno predisporremo ugualmente tutte le misure necessarie e principalmente renderemo accessibili anche per i disabili con l’allestimento di alcune pedane gli arenili dell’ex colonia marina di Santa Severa, alla Sabbie Nere e alla spiaggia sita all’altezza del passaggio a livello della Quartaccia, perchè il turismo balneare è uno dei settori trainanti e più importanti della nostra economia ma opereremo in questa direzione, soprattutto perchè abbiamo a cuore la sicurezza e la salute di tutti i turisti e cittadini che anche la prossima estate potranno godere del nostro mare e delle nostre splendide spiagge”.

