Roma – Le Aquile Tricolori hanno rinnovato una speciale iniziativa presso l’ospedale Umberto I di Roma. Nelle giornate delle ricorrenze pasquali alcune delegazioni delle interforze militari e sportive hanno fatto visita ai bimbi ricoverati per portare vicinanza e sorrisi alle famiglie.

Lo hanno fatto e ancora una volta, per un appuntamento che si svolge anche a Natale e alla Befana, gli atleti e i dirigenti delle Fiamme Oro, del Centro Sportivo Carabinieri, dell’Esercito, della Marina. Tra di essi Roberta Sodero e Ciro Massa allenatori della Polizia di Stato, insieme a Erika Nicoli e Laura Giacomini atlete dei Carabinieri. Tutti insieme hanno portato doni e uova di Pasqua ai piccoli presso i reparti del nosocomio romano.

Foto 2 di 2



L’Associazione di volontariato e di molteplici iniziative solidali tende una mano ai piccoli dopo lo stop dovuto al Covid, in questo difficile periodo storico per una Pasqua di serenità, nonostante il ricovero in ospedale.

