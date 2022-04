Superenalotto, centrato a Roma un “5+1” da più di 321mila euro

Roma – Nessun ‘6’ nell’appuntamento del SuperEnalotto di giovedì 14 aprile ma centrati due ‘5+1’ da 321.603,36 euro, sette ‘5’ da 29.686,47 euro e cinque ‘4 Stella’ da 19.643,00 euro.

Le vincite con ‘5+1’ sono state centrate a Roma presso il punto vendita Patrizia Ciannavei situato in via Di Monteverde 172 tramite Schedina 5 Pannelli e a Spresiano (TV) presso il punto vendita Tabaccheria situato in Via F Baracca 28 tramite Gioco Da Tastiera. Lo riporta l’Agenzia Agimeg.

