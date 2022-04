Veglia Pasquale con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta tv e straming

Città del Vaticano – Cuore di tutto l’anno liturgico, la Veglia Pasquale nella notte santa è probabilmente la più suggestiva delle celebrazioni liturgiche del Triduo. Come da tradizione, Papa Francesco presiederà il rito nella basilica vaticana, che dopo due anni tornerà a riempirsi di fedeli per l’occasione. Suddivisa in quattro parti (liturgia della luce, liturgia della Parola, liturgia battesimale e liturgia eucaristica), la Veglia Pasquale in Vaticano si caratterizza anche per il campanone, suonato a festa per annunciare al mondo la risurrezione di Cristo. Il rito, che avrà inizio alle 19:30, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 19:25. Garantita anche la diretta televisiva su Tv2000 sempre a partire dalle ore 19:30.

