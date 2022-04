Ardea – Grave incidente su via Strampelli ad Ardea. Stando a quanto si apprende una ragazza di Colle Romito alla guida di un’automobile, proveniente da Nuova Florida, ha urtato contro un camioncino che transitava nella corsia opposta e a causa dell’impatto ha perso il controllo della macchina finendo contro un altro veicolo.

Il conducente del camioncino pochi istanti dopo l’incidente avrebbe fatto inversione per inseguire l’automobile e accertarsi che la donna non fosse ferita. La ragazza, però, dopo lo scontro con le due macchine è andata a finire contro un albero ed è stata sbalzata nella corsia opposta all’inizio di via dei Licheni.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la ragazza dall’interno del veicolo. La donna è stata trasferita al pronto soccorso.

