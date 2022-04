Atp Montecarlo, Tsitsipas in finale per difendere il titolo del 2021

Montecarlo - Stefanos Tsitsipas ha conquistato la sua seconda finale a Montecarlo della carriera. lo scorso anno fu il tennista greco a trionfare sul rosso monegasco. Domani potrà difendere il titolo, dopo aver battuto oggi uno spento Alexander Zverev in due set (6-4 6-2), che aveva superato ieri pomeriggio Jannik Sinner.

Ci sarà Davidovich Fokina a contenderle il Trofeo francese.

(fotoTwitter@StefanosTsitsipas)

