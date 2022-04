Casal Palocco, 13enne rapinato per strada: branco incastrato dalle telecamere

Ostia – Il 17 marzo 2022, verso le 21,30 un ragazzino di 13 anni, mentre percorreva a piedi una strada del quartiere di Casal Palocco, in compagnia di un amico, è stato avvicinato da cinque coetanei, travisati con cappuccio e mascherina chirurgica, uno dei quali gli ha sottratto dal giubbotto il cellulare Iphone e, sotto minaccia, si sono fatti consegnare il codice di sblocco del dispositivo, per poi allontanarsi a piedi, senza procurargli lesioni.

A seguito della denuncia presentata dai genitori del minore, i carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco, in poco tempo, sono riusciti a risalire ai 5 minorenni, gravemente indiziati di essere gli autori della rapina e li hanno denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Si tratta di 5 studenti, domiciliati presso una casa famiglia della Capitale. Le indagini dei carabinieri sono state svolte mediante la visione delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza presenti in zona e sentendo i testimoni.

Nel corso di una perquisizione delegata della Procura dei Minori, presso le abitazioni degli indagati, i carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco hanno rinvenuto i capi di abbigliamento indossati durante la commissione del reato, sottoposti a sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

