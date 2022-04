Ardea – I palazzoni di Nuova Florida sono nel degrado totale e più passa il tempo, più la situazione diventa preoccupante. Esistono da più di quarant’anni e da quando sono stati costruiti i cittadini sperano di tornare a vedere il panorama.

Purtroppo però, nonostante l’annunciata riqualificazione per fare spazio a un centro commerciale (leggi qui), ancora nulla si muove all’orizzonte e gli ecomostri continuano a rovinare il quartiere. Il problema però è ben più serio: in ballo c’è la questione della sicurezza. Le persone scavalcano la recinzione, la buttano giù e entrano incontrollate a gettare rifiuti, anche ingombranti, e non solo.

Foto 2 di 2



L’ultimo avvistamento è di oggi: degli adolescenti che non solo sono entrati nell’area esterna, ma sono saliti all’interno delle palazzine. Il gruppo di minorenni è entrato ad “esplorare” le stanze aperte dell’ecomostro, ormai inagibile.

Non è la prima volta che degli adolescenti entrano per divertimento all’interno delle palazzine, proprio di fronte alla caserma dei Carabinieri. Essendo una proprietà privata i cittadini non possono entrare nell’area, ma ciò non toglie che la sorveglianza è minima e il pericolo che qualcuno possa farsi male, invece, è alto.

Questa vuole essere una segnalazione per evitare incidenti in futuro, perché ci si pensi prima e non “dopo”, con la speranza che chi di dovere possa intervenire senza che la città debba arrivare a piangere per l’ennesima tragedia.

