Epatite “misteriosa” in bambini sani: l’Oms avvia un’indagine

Londra – Si allarga l’allarme per i casi di epatite acuta di origine sconosciuta in bambini sani segnalati dal Regno Unito, un fenomeno “monitorato” dall’Organizzazione mondiale della sanità. Ma “sebbene alcuni pazienti siano risultati positivi al Sars-CoV-2 o all’adenovirus, è necessario intraprendere la caratterizzazione genetica dei virus per determinare eventuali associazioni tra i casi“, precisa l’Oms Europa che raccomanda “fortemente” agli Stati di “identificare, indagare e segnalare i potenziali casi”.

Per ora l’organizzazione “non raccomanda alcuna restrizione ai viaggi” nei Paesi dove sono state registrate queste infezioni epatiche con causa ignota: oltre al Regno Unito, anche Irlanda e Spagna. (Fonte Adnkronos)

